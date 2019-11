內地藝人杜江和惠英紅等出席長春吉林的娛樂盛典,場面星光熠熠,席上內地樂隊「Click#15」以一首動感十足的《How come u leave me like this》為盛典拉開序幕,把現場氣氛燃到爆炸。其中,演員杜江和楊紫分別獲頒「年度最佳男演員」和「年度最佳女演員」兩項大獎,以鼓勵兩人今年在作品數量和質量上的突出表現。最後「年度最具成就人物」大獎,則由影后惠英紅獲得。曾經在長春電影節上贏得影后的她激動表示:「人要往前走,人生才會有充實的感覺,我正年輕!」她還不忘感謝粉絲:「我真的希望大家再多一點支持我。」

