殺夫案　GaGa新片飾演Gucci創辦人孫新抱

美國樂壇天后Lady GaGa主演的電影《星夢情深》(A Star Is Born)大獲讚賞,其中她更憑角色提名金球獎及奧斯卡最佳女主角。最近有指GaGa被睇中在講述Gucci創辦人Guccio孫仔Maurizio Gucci謀殺案的奇案片擔任女主角,GaGa將飾演買兇殺夫的Maurizio前妻Patrizia Reggiani。

影片改編自小說《The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed》,並由大導演烈尼史葛(Ridley Scott)執導。Maurizio因另結新歡而拋棄妻子Patrizia,並於1993年賣出他在公司的股權。年半後,他有日離開公司時被一名殺手槍殺身亡。經調查後,他的前妻Patrizia被控買兇殺人落網。被外界稱為「黑寡婦」的她被判入獄29年,最後因在獄中行為良好而提早11年釋放。

另方面,向來出名形象百變的GaGa前晚趁住萬聖節亦湊熬鬧變裝。她完成當晚拉斯維加斯的駐場騷後,即以性感獨角獸造型與大班演唱會團隊成員在賭場狂歡慶祝。期間GaGa更被影到拎住奶樽飲嘢。