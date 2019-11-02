趕上尾班車！熟女出寫真　唔睇唔得

出寫真再唔係𡃁模專利，圈中唔少女星年過三十，以「熟女」姿態推出性感寫真，樣貌以及身材完全同青春少艾有得揮，除性感程度令網友噴晒鼻血之外，仲因為一副Fit到爆嘅身形令唔少人羨慕同嘩然，所以令「熟女」寫真市場有價有市，受歡迎程度仲過勁過一班後生女！

羅霖

貴為三子之母嘅羅霖，因保養得宜入行多年樣貌同身材冇走樣過，因此被封為圈中「美魔女」之一，憑呢副Fit爆Body打出名堂嘅佢，喺2015年以50歲之齡推出性感寫真，引嚟極大回響，當中佢大晒25吋纖腰兼34D湯碗胸，真係令唔少少女睇到嘩嘩聲。最巴閉係連英國、墨西哥、日本及泰國等地都有報道呢件事，指佢「零皺紋」兼展示唔同美態，紅遍世界！

溫碧霞

溫碧霞憑跌膊「海潮」打出名堂，其實入行多年嘅佢，已經推出過兩次寫真，但今年佢以52歲「美魔女」姿態，推出《海潮》寫真集，當中除有招牌跌膊「海潮」Look外，仲有誘惑喱士內衣嘅「妲己」造型，最噴血梗係佢赤裸上身騷半胸兼着T-back上陣，真係驚訝咁多年身材都冇變過！

林雅詩

早年淡出影圈嘅林雅詩（Grace），專心相夫教子，2015年37歲嘅佢突然宣布復出重返娛圈，仲推出以美國隊長為主題嘅寫集。雖然佢當時已冇喺幕前多年，但身材同樣貌完全冇變過，點睇都唔似係一子之母，仲愈變愈索。事隔兩年，Grace再度推出以家居主題嘅寫真集，當中加插唔少講番婚姻失敗嘅內容，但Grace話係最後一本寫真，令網友大叫失望！

楊思琦

楊思琦貴為港姐冠軍，一向畀人感覺都係斯斯文文兼乖乖女，平時出席活動都唔多性感，但喺2018年當時39歲嘅佢，突然大解放出寫真，換上多套性感泳衣同服裝，大騷34C「胸器」，以一童顏相在加上Fit爆身材，令人眼前一亮。當時佢話想留個紀念，所以決定推出寫真，仲話覺得健康得嚟好有美感。

甄詠珊

甄詠珊2007年加入性感組合「Freeze」而入行，大走性感路線，入行初期經常以性感造型亮相，更曾接受隆胸手術，將31B上圍變成32D巨胸身材，但最後隨住「Freeze」解散，喺2012年拆彈回復舊日上圍，而早年加入無綫拍劇而成功入屋嘅佢，喺2018年以37歲嘅佢，推出寫真集，當中除有比堅尼相，又有型格內衣照相，紀念入多年嘅心情同改變。

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