直播冧粉絲花670萬　韓團成員疑捲桃色風波

韓團Crayon Pop出身的29歲成員Ellin於去年轉戰網紅界，在韓國直播網Afreeca TV擔任BJ，收入遠較組合時期還要豐厚。不過，近日有男網民大爆在某BJ身上豪擲千金後卻疑墮桃色陷阱，網民未有公開BJ身份，但不少網民亦推測是Ellin，Ellin隨後將社交網轉為非公開。

男網民A於昨日在討論區發文，自爆曾花費逾670萬港元，當中包括470萬港元作打賞用的「星星氣球」，給一名偶像組合出身的Afreeca TV女BJ後，疑被欺騙感情。

一直是該BJ忠實粉絲的A，聲稱在對方安排與粉絲私下見面的場合上，互相交換了聯絡方法，之後他在BJ身上花費等值470萬港元的「星星氣球」，又送了手袋、鞋及頸鏈等貴重物品，合共在她身上花費逾670萬港元，對方欣然接受，二人一直保持曖昧關係，BJ亦未有否認雙方的情侶關係，更曾跟他提議3年後一起生活，他亦已見過女方母親。

不過，在BJ提出想跟她認真交往時，該BJ卻說只視他為親近的Oppa。他自言並非想問對方追回錢財，但擔心有其他受害者跟他一樣，付出感情後卻比對方不負責任的行為傷害，故於網上公開自己的遭遇，之後有網民從他公開與BJ的短訊截圖中，透過女BJ裝扮與愛犬，推測她便是Ellin，大批網民在Ellin的社交網留言要求她回應，但她之後已將社交網轉為非公開。