《未來戰士》開畫　阿諾女兒因乜睇到喊？

新一集《未來戰士：黑暗命運》（Terminator：Dark Fate）有元祖「鐵三角」導演占士金馬倫（James Cameron）、阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）與蓮達咸美頓（Linda Hamilton）回歸，影片昨日於北美等地開畫。

阿諾女兒嘉芙蓮（Katherine）同影星老公「星爵」Chris Pratt日前於社交網貼圖表示捧老竇場買飛睇《未》優先場，事後女婿Chris於社交網Instagram留言表示老婆睇到喊，而他亦大讚套戲無得彈，阿諾做得好好！阿諾留言回覆多謝之餘並指已預計他會喜歡。至於嘉芙蓮亦有放老竇未來戰士Look抱她的連串童年照，並留言承認睇戲時有落淚，但今次哭與以往睇住父親在片中流血不同，是因為套戲實在太好，為父親感自豪而哭。

不過新一集《未》的開畫票房唔算太理想，周四萬聖節北美的優先場僅收235萬美元，而預計開畫三日將收2,800萬美元成開畫票房冠軍，僅勝上集《未來戰士：創世智能》（Terminator Genisys）些少。

至於海外市場方面，《未》昨日於內地開畫首日僅收6,269萬人民幣不敵近期勁收的《少年的你》，對上一集《創》於內地上映時首日勁收1.68億人民幣。至於香港方面，《未》周四57院開畫，單日勁收接近180萬成開畫日票房冠軍。