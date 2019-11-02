爆胡諾言提議生第四個！陳琪同大女齊反對

藝人陳琪帶同長女胡芷苓到米埔出席慈善跑活動，育有兩女一子的她表示因二女胡芷悠之前來過米埔，故今天只帶芷苓觀鳥，又謂無能力一次過帶三個子女出街：「唔見咗一個點算，除非同老公一齊先帶齊三個仔女，我好黐老公，我唔係表面咁強嘅。」

中一繼續接送返學

她又謂早前和細仔胡澔錕慶祝三歲生日，老公胡諾言曾提議是時間再生第四個小朋友，她即說：「唔好啦，我問佢乜唔怕換尿片咩，佢講到好輕鬆咁！」連芷苓也反對不想媽媽再生，除呷醋及怕屋企太嘈外，另一原因是擔心媽媽太辛苦：「媽咪要幫我哋溫習，細佬妹病時又要照顧佢哋，唔得閒理我。」陳琪亦謂自己讀了很多次書，仔女考試如自己考試一樣。她透露讀國際學校的囡囡明年升中一，女兒想自己返學，但她又不放心，陳琪謂：「唔同我哋以前細個，以前我讀二年班自己返學，依家唔得。（個女要求喎？）明年先算啦！」

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