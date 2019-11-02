爆許志安最嚴格！鄧建明：每次都要新鮮感

今年是鄧建明（Joey Tang）於樂壇獨立發展第30個年頭，由1979年組樂隊Trinity至今，玩音樂玩了40年，本月他將在九展舉行其第二次個人演唱會。早前他接受電台訪問，形容是次演唱會當作是Joey音樂里程的「Box set」，他說：「今次叫Music playground，覺得一個騷應該要包括激情、慢歌，不停好似喺playground玩唔同嘅嘢，其實十年前第一次搞個人演唱會時，本來想晒我啲結他珍藏，晒得唔夠，因為經驗不足，淨係用咗一、兩支結他，後尾結他師傅話『你有冇搞錯？賽車手都揸唔同車先過癮。』今次會承傳佢呢句說話，可能三隻歌換支結他。」

譚詠麟一定要陪食

過往替不少巨星做音樂監製和編曲，Joey Tang稱許志安最嚴格，譚詠麟最沒架子，他說：「除咗做《一加一減你》時，嗰次就好似我同許志安第一次拍拖，好快搞掂，成果都開心。到演唱會，佢嘅要求愈來愈高，每次都要畀到新鮮感，唔可以停留，我哋係互相催逼大家，比較嚴厲，我都驚㗎！佢覺得唔好，要特別做好啲。而阿倫同佢巡演，係唔使擔心食和飲，一定要陪佢食。」

阿仔遺傳音樂天賦

提到兒子Justin的打鼓天分，Joey Tang說因兒子小時候着迷Queen的鼓：「Queen嘅Bass drum有個面容logo，吸引咗佢。我對節奏感拍子感係有天賦，呢樣嘢就遺傳咗畀佢。」十年前他的處男個唱時，八歲的兒子曾經做嘉賓為爸爸打鼓技驚四座，事隔十年，今年18歲的Justin隻身到澳洲升學，一到埗已獲老師推薦參加真正的Band。

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