勁浮跨！Kendall化身希臘天神開萬聖節P慶生

聽日就係美國人氣模特兒Kendall Jenner24歲生日，前晚佢就趁住係萬聖節而在西荷里活一間夜店大搞派對提早慶生。除咗近期甚少露面的哥哥Rob、妹妹Kylie Jenner、家姐Kourtney之外，圈中好友包括里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）、「Bieber嫂」Hailey Bieber、The Weeknd、他的索模前度Bella Hadid及家姐Gigi等都有到場賀壽。而最巴閉就係壽星女化身成希臘女天神策騎出場。夠晒霸氣！不過近日以唔同造型搶晒鏡的Kylie就以性感打扮現身生日P，當堂搶晒壽星女fo！

至於缺席妹妹生日P的真人騷女王家姐Kim Kardashian扮完「律政可人兒」之後，似乎未夠喉！昨日又於Instagram上載佢同歌手老公Kanye West以及四名子女齊扮經典卡通片集《聰明笨伯》（The Flintstones）角色。她扮Betty Rubble，而最抵食就係老公Kanye竟然扮冇樣睇的紫恐龍。Kim留言爆1歲女兒Chicago因好怕隻恐龍而最後全家福冇份影，最後要P圖入去先搞掂！