唱片尾曲獲激讚　吳岱融自爆全因為做兵

藝人吳岱融近日在電視劇《牛下女高音》中，演繹「中佬情」備受到關注，同時由他主唱的片尾曲亦令人眼前一亮。早前他接受車淑梅電台訪問，他說每個演員之間都充滿默契，又特別稱讚黃心穎和張振朗的互動不乏火花，他說︰「世事難料，每個人都會有過失，工作和私生活確是兩回事，不應放在一起。（心穎是否不應該退出娛樂圈？）這個就是她個人的事了，只希望大家多點包容，多多原諒。」

加入軍隊文工團

至於他的唱功，原來全因父親當年鼓勵他回新加坡接受軍訓，他說：「我本來是個180磅的肥仔，入伍後日日操練減去20多磅，也是唯一一次有六舊腹肌。在上司面前唱了《醉紅塵》，他十分喜歡，要我加入軍隊文工團，繼而學習芭蕾舞、話劇和唱歌，後來軍隊更特意找來菲律賓聲樂老師教我們唱歌。」在新加坡參加藝員訓練班後，拍了六套擔當男主角的劇集，惟因拍攝令腿部嚴重受傷，才不得不回港休養︰「我很幸運梁立人找我加入TVB，與梁朝偉合拍《絕代雙驕》，他是小魚兒，我是花無缺。當時我已覺得梁朝偉是個『很勁』的演員，記性好、記招數快，很多時我要用替身，他卻能全部親自上陣，演技精湛，絕對值得有今日的成就。」吳岱融坦言二人沒有成為好朋友，因為大家是兩個不同世界的人，他說梁朝偉較早熟，對社會人事了解較深，而他是個面皮薄又容易面紅的人，社交圈子狹窄。

拍三級片零酬勞

提及早年接拍三級片，吳岱融直言︰「很多人問我是否經濟困難，為甚麼要接拍這類電影，我明白他們都是支持我的。實情是當年太太接了一齣三級電影，後來我一同參演，而『三點畢露』都全是我的建議，因為我對演戲好投入，只要劇情成立，我都可以做，亦可以去得好盡，甚至今日我亦不介意。拍這類影片並非因為低潮，而是根據我的思維，坦白說那套電影我是一毫子也沒有收。現在我最希望拍喜劇，能夠帶歡樂給大家。」經已「登六」的他感概指人愈大，愈學懂退一步，人與人之間的相處應互相體諒，了解對方的想法，努力將香港回復原來的好景。問及將來的計劃，吳岱融笑言現在追求一個輕鬆的生活︰「在馬來西亞的新屋內，18樓也可以聽到海浪聲，這是人生的一大樂事。我只希望能夠有平衡的生活，追求愈少愈快樂！」

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