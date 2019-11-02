練後空翻不慎斷手！許俊豪被隊友笑係玻璃造

香港男子跳唱組合BOP天堂鳥成員許俊豪（Lincoln）日前在排練期間，練習後空翻時發生意外，右手落地時不穩，導致右手骨折，倒在地上不能動，並即時送往醫院。經醫生診斷後證實右手前手臂骨折，需要鑲螺絲和鐵片固定骨折位置，已經即時做手術，預計需要6-8個星期康復。Lincoln表示：「跌倒嗰一剎那，只係感覺手臂好痛，白車嚟到先知道右手斷咗，我嗰刻擔心影響之後嘅工作，同兩位兄弟嘅演出。」

做任何運動都唔錫身

兩位隊員葉灝基（Gordon）和歐喬鋒（Tyrese），在Lincoln手術後，即往醫院探望，Gordon說：「見到佢都好精神，仲識講笑，話下次實無事，我哋都笑佢係玻璃造，成日整親呢度嗰度，今次呢鑊咁嚴重，希望佢真係聽聽話話休息。」Tyrese亦說：「Lincoln平時做任何運動都唔錫身，成日去到好盡，已經有好多人提醒我哋好好睇住佢，要佢小心啲，估唔到今日真係收到電話，話佢斷咗隻手，不過見到佢咁痛又唔忍心話佢，只可以睇佢有咩需要，盡量幫佢，等佢快啲好番。」Lincoln表示會乖乖休養，不敢亂動，只希望不會影響日後的排練和跳舞。

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