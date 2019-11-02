攞企業家獎！黎曉靈設計綠色珠寶獎勵自己

時尚名媛黎曉靈（Kimmy）近年由珠寶設計轉攻電子商貿平台，昨晚獲頒「大灣區傑出女企業家獎2019」，成績備受肯定。對於獲獎，她表示開心又榮幸：「做生意方面，一直好謙卑去學習，多謝大家支持，我特別多謝我嘅提名人陳雲美 ，佢係一個好傳奇嘅香港女性，我向來好仰慕佢，佢喺生意上畀好多意見同鼓勵我。」

而為了是次盛會，Kimmy特別設計了一件首飾送給自己：「我設計過咁多珠寶，但我從來冇戴過綠色嘅珠寶，因為我覺得要有啲歷練先可以配襯到翡翠及祖母綠呢類寶石，我為咗今次頒獎禮，設計咗一件珠寶送畀自己，係18卡祖母綠及用人手雕刻花紋作紀念獲獎，再配合68卡鑽石作襯托。」

Kimmy在珠寶設計及貿易生意從事快20年 ，自2017年起跟台灣藝人吳宗憲合作在台灣開公司從事電子商貿，她早前在義烏舉行了一場網紅銷售活動，一日創下22億人民幣銷售額，十分誇張。

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