爆囡囡勁活躍　張珮汶隨時再生

《2019亞洲小姐香港區決賽》在亞視大埔總台舉行，多位歷屆亞姐都有出席，2007年冠軍張珮汶（Grace）低胸性感亮相，她透露女兒已8個半月，近期都要忙湊女：「好開心，時間過得好快，依家囡囡識爬，有時自己會企，所以需要我嘅時間更多，之前就似一舊飯唔係好使理，依家要好多體力去湊，都唔使點再減肥。」她表示女兒個性格活躍，認為是好事，現時一星期帶女兒去一次playgroup：「湊一個小朋友都咁忙，好快就過咗一日，都唔知做咗咩，但見到佢高咗又重咗就好開心。（會唔會再生？）會呀！同老公都商量過，兩個起三個止，我屋企都係三姊弟，有兄弟姊妹開心啲。（想追仔？）仔女都好，隨緣。（開始努力未？）我隨時ready，依家有都ok㗎！同個女相差一年都ok，如果遲啲先大肚，個女知咩事可能會唔開心。」

問到出席亞姐競選，有否勾起當年回憶？她說：「喺後台見到新一屆佳麗，都有諗番起自己，我當年試過喺後台緊張到喊。（有冇心郁郁想復出幕前？）我都想工作，但首要都係個女，畀多啲時間個女先。」

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