蝕咗7位數！筱靖銅鑼灣餐廳關門大吉

《2019亞洲小姐香港區決賽》在大埔錄影廠舉行，前亞姐筱靖出席睇師妹演出，原本要齊齊跳舞的她表示：「原本同14位亞姐一齊跳舞，但年紀大冇記性，今次太趕，咁多舞步記唔設，所以拒絕咗！以前都跳到兩嘢，但隔太耐啦，加上我啲舞步一向麻麻，大班人柴娃娃就免強胡混過骨，嗰時都係被人叫企後面，今次記唔到咁多舞步所以婉拒咗！」

由於筱靖已轉營做餐廳老闆，但近日社會運動影響，令她在銅鑼灣區的德國餐廳要關門大吉，她坦言：「銅鑼灣嗰間已經冇做，斷斷續續都捱咗幾個月，一星期有好多日都開唔到，淨係燈油火蠟都要六位數字先圍到皮，只好忍痛唔到，依家只係剩番大圍嗰間！（要求減租？）都有問過業主，但都冇減租，可能佢覺得好好租，不過又唔係冇人情味喎，我之前簽咗約，係要到出年先完，但咁嘅環境佢都肯放我走，呢個時勢要大家守望相助。（蝕咗幾多？）我都蝕咗7位數字離場。（社會運動後再開？）再開都唔揀香港區，因為租金太貴！」

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