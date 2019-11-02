今屆亞姐咩質素？羅霖語出驚人：得人驚

擔任今屆亞姐評判的藝人羅霖和程瑤，分別是仁美清叙榮譽主席及主席，對於一眾佳麗水準，羅霖睇好張雯、羅思雅和吳玥彤，更向心水佳麗派定心丸，指若她們表現沒有出錯，相信也很大機會跑出，回想首日會見一班亞姐時，羅霖坦言不禁大吃一驚:「唔係因為靚，係真係都幾得人驚，依家執咗啲艷光出晒嚟，會睇得出邊個會攞獎。」

更指今年適逢「仁美」重組後10周年，猶記得當年獲鄭明明捐10萬支持，沒料10年後亦身體力行現身支持，令其感動非常，問到鄭明明可會再捐錢？羅霖說:「有，只要我哋叫佢都會咁做，佢亦都幫好多慈善機構，好有魄力，自己就比唔上。」

至於程瑤則透露仁美過往也經常參與慈善活動，今年亦將有兩個大計，分別是捐錢給柬埔寨兒童，以及於本地開辦情緒治療課程:「因為柬埔寨得5%小朋友可以完成到中學課程，希望畀佢哋有讀書機會，我哋年尾就會去當地探訪，至於近日社會氣氛麻麻，好多人失業，開辦個課程係想令大家有多個技能，可以幫人又可以幫自己。」

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