鍾欣潼演活阮玲玉　網友讚冇得彈！

藝人鍾欣潼（阿嬌）參與內地綜藝真人騷《演員請就位》，與台灣藝人明道重演電影《阮玲玉》中經典的一幕，昨晚播出。阿嬌演出的短片約12分鐘，她穿上旗袍與飾演唐季珊的明道吵架。明道演出恰到好處，而阿嬌亦交足戲發揮得淋漓盡致，大獲好評。隨後阿嬌再演出阮玲玉食粥服藥自殺的一幕，演譯了情緒高低起伏的層次感，內心戲處理得宜，尤其對着鏡子做戲的一幕觸動了不少觀眾。

內地網民大讚阿嬌演得相當細膩，指從她的演出看得到她做事認真，事前已熟讀了阮玲玉的生評和做足了準備功夫上陣。事後，阿嬌亦有在社交網談及是次演出的感受，表示：「此次有幸詮釋《阮玲玉》的故事，帶給我很多感觸，面對生活的難，她總是自我消化，面對愛，她也總是堅持自己所想。柔軟堅強，心存善意，每一個“你”都該擁有最好的結局。感謝陳凱歌導演的指導和明道哥 的幫助，感動、感恩、感謝，希望你們可以喜歡這個作品。」

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