右腳血管增生　連詩雅受困擾怕做手術留疤

歌手連詩雅（Shiga）今晨與音樂人男友徐浩、黎紀君、小肥等到主題樂園參加5k健康跑，同場錢嘉樂及太太湯盈盈、朱凱婷就一家大細跑3k賽。Shiga笑言輕鬆跑沒有追時間，她接受東網訪問時笑說：「平日忙好少去玩，所以今次跑跑吓見到啲主題人物，我又走去影合照，無論幾大有少少童真都好，係減壓好方法。」她笑言徐浩跟小肥一開跑已不見蹤影，反而她與黎紀君就手拖手衝線。

熱愛跑步的她因舊患會避免隻腳太勞損，因為右腳有血管增生，她說：「喺大髀內側有撻青色，摸落去有幾粒嘢，最初以為係靜脈曲張，但醫生話有少少血管增生，會變成瘤，雖然唔會變惡性，影響唔大可以不理，亦可以做微創，但醫生話我嗰個位太漲暫時做唔到，所以我都驚隻腳太勞損。」她承認做運動會上癮，笑言不做會身痕，所以做gym側重腹肌及上半身，腳的肌肉訓練則量力而為，她說：「今年痛嘅頻率密咗，所以都幾困擾，如果一定要整走佢唯一係做手術，但點都會有一吋或吋半疤痕，呢個我唔係咁想。」

此外，錢嘉樂表示好開心第一次同兩個女一齊跑晒3k，他笑說：「大女冇理我哋，同一個姐姐一個箭步就跑前，好快跑完，仲喺終點等我哋，所以佢話要攞兩個金牌喎！」而他就拖住細女跑，怎知兩人不小心絆倒一齊跌落地，他笑說：「兩父女第一次見紅，佢左手包損咗，我就擦損咗膝蓋，不過係幾難忘經歷。」

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