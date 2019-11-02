被傳臥床不能走路　陳鍵鋒澄清：騙局！

近年轉到內地發展的香港藝人陳鍵鋒，今日在社交網上載多張報道，指「TVB男神陳鍵鋒病情愈來愈嚴重，腦部缺一條主要血管，不能走路，躺在床上」，令他急急以英文發長文澄清，表示：「我最近收到親戚朋友的一些電話。他們都在線閱讀了此新聞，因此與我聯繫並關注我的健康狀況。所以，現在我不得不說，這可能是一個騙局。據我了解，香港，CN，TW，SG，MY，KR或其他地區的所有主要媒體工作者都應與我或我的經理直接聯繫。我相信，在向公眾發布此類新聞之前，該領域的專業工作者可以並且將進行事實檢查。從每張圖片的鏈接中可以看出，它們都不是來自知名媒體或可信賴的來源。因此，圖中具有醫院設置的人不是我自己。我的醫療狀況不會影響我的日常生活。＃騙局＃媒體＃健康＃健康＃謝謝。」

翻查資料，他早前在教會作見證時，曾自爆於泰國進行身體檢查時，發現他的腦部天生缺少一條主要血管，返港後睇專科後確診屬遺傳病的一種，得知腦血管問題，他曾想過立遺囑甚至產生輕生念頭，最後他勇敢面對病情。幸好醫生指不會惡化但要定期檢查。

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