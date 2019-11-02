亞姐五強誕生　張可盈透視晚裝洩春光

今晚亞姐五強出現，分別為（1）張可盈、（2）吳玥彤、（5）張雯、（14）范莎莎和（15）羅思雅。五強有一分鐘表演時間拉票，（1）張可盈講到眼濕濕，分享感受時稱參選亞姐怕受到反對：「之前唔敢同人講想參加選美，年中經過一次失敗，感激亞視畀機會佢，覺得自己已贏，多謝家人！」沒料於晚裝環節時，靠住一襲綠色透視晚裝，令人眼前一亮，因為裙身令伊人透出白底兼洩春光，吸睛度十足。

（2）吳玥彤同樣眼濕濕稱：「成為亞姐後，會肩負起責任，希望日後幫到更多人，受訓變得更獨立，希望可以行到最後，感動更多嘅人。」（5）張雯站在台上時稱：「好多謝大家，我好想一個舞台發光發熱，今日已達成，做到最好已贏，成為英雄，唱英文歌送畀大家！」因為不夠時間表演，只唱咗兩句，要講「唔好意思」。而（14）范莎莎志願成「香港大使」，她說：「有乜問題可以問我！」之後她突然講韓文，原來係想宣揚香港，相當搞笑！最後（15）羅思雅就清唱國語歌《隱形的翅膀》。

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