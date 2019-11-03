跟得男友！側田陪女友到日本食玩瞓

歌手側田與拍拖四年多的圈外女友Karen感情穩定，不時被拍到恩愛出雙入對。今年六月，他在香港舉行了一連兩場的《側田My Beautiful Curse2019》演唱會，Karen儼如女主人陪未來奶奶一齊欣賞演出，地位受到肯定。

早前，側田與女友到日本東京旅行享受二人世界，盡興後在成田機場返港，被發現恩愛地一同到免稅店購物，二人不時耳語商量，側田聽晒Karen意見要乜買乜，未幾二人掃了一大堆手信，側田醒目地到收銀處付款，不用女友操心。

距離登機尚有時間，Karen建議先用饍並挑選一間價錢相宜的自助式餐廳醫肚，二人進入店後，Karen火速搵位坐低兼休息，側田亦不敢怠慢，自動波起身走去點餐處點餐醫肚以免女友餓親，做足廿四孝男友本分。二人用餐約一小時後便收拾隨身行李離開，步行到離境大堂，側田手抽一袋二袋有點狼狽，連頭枕都冇手拎要掛在頸上，背包打開亦不知情，而女友則孭着名牌手袋輕鬆過關冇難度。

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