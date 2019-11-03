亞姐冠軍羅思雅最想食雞煲飲啤酒

出爐亞姐三甲於賽後齊齊受訪，冠軍羅思雅直言攞獎心情開心又驚喜，更指當宣布三甲時，內心緊張得捉實吳玥彤隻手：「感覺到大家都手震。（覺得自己贏乜？）我盡量叫自己淡定啲，尤其係唱歌，本身喉嚨發炎食緊藥，揸咪時手震，所以用另一隻手捉實自己。（想喺娛樂圈發展？）都想，我鍾意唱歌，但結果演戲同唱歌一齊發展都得。」對於司儀曾表示張可盈本身是大熱人選，惟被她後來追上，羅思雅說：「佢好好人，又夠高，其實大家分數差唔多，可能我贏在答問環節夠淡定，最後一分鐘表演又準備充足。（會點慶祝？）好想食雞煲，同埋飲啤酒。」

而亞軍張雯則表示獲獎是預期之內，現時心情已平復不少，還大讚冠軍羅思雅表現很好，反而自己有點緊張：「其大家都有不同優勝之處，輸畀佢，我冇問題。（係咪心服口服？）係呀！」至於曾三戰港姐均落空的范莎莎，如今卻成為季軍兼雙料亞姐，問到有否覺得應該早幾年參選亞姐？她笑說：「又唔可以咁講，上屆師姐啟發到我。（覺得隔籬台唔識欣賞你？）可能我唔係佢適當人選，咁之後發展都未必一定係嗰邊好啲。（圓完咗夢？）未，剛開始，夢想成為香港宣傳大使，依家只係一小步。（吐氣揚眉？）依家有呢個成績，之前都有少少預算入5強，冇諗過三甲，最上鏡有啲驚訝，拎到係個bonus。（你啲台風都好勁？）以前喺英國學過Drama，對演藝都有少少興趣，可以表現唔同個性，頭先發揮到出來，有少少野性。」

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