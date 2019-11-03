蘇慧恩獻唱為跑手打氣

歌手蘇慧恩（Ophelia）以慈善大使身份出席《慈善愛心跑2019》，並於活動內擔任表演嘉賓，演唱自己的電子音樂歌曲作品《Fire Away》以及純琴版翻唱歌曲《Killing Me Softly》，為參賽選手落力打氣，更於起跑點帶領參賽者做熱身運動。她說：「今次活動係幫助基層小朋友家庭，真係好有意義，記得以前讀大學嘅時候，有一個大哥哥大姐姐義工招募計劃，自己曾經擔任為期兩年嘅義工，為兩位來自基層家庭嘅小學生免費補習，除咗補習之外，我都會同佢哋傾談心事，其中一位小學生嘅思想好成熟，話畀我知自己努力讀書嘅目標係為咗改善一家人嘅家庭環境，佢好希望將來長大後可以有錢學習鋼琴，當時聽咗之後，我真係好感慨，希望大家可以多多關注基層家庭小朋友嘅學習，都希望唔同嘅機構可以分配多一啲資助或資源畀基層家庭嘅小朋友。」

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