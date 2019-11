集體回憶！安東尼奧21年後再扮梭羅上節目

荷里活影壇巨星安東尼奧班達拉斯(Antonio Banderas)上世紀90年代憑劍客「黑俠梭羅」一角上位,21年後,59歲的安東尼奧趁住萬聖節再以同一造型亮相名嘴Jimmy Kimmel的清談節目,已有多年冇演該角的他完全冇走樣,依舊瀟灑!

梭羅的故事多年來多次被改編成電視及電影,就連1986年日本的曱甴屋藥的廣告亦無厘頭有大小黑俠梭羅出現!而安東尼奧與女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯(Catherine Zeta- Jones)亦憑兩集《黑俠梭羅》(The Mask of Zorro)走紅。夢工場動畫《史力加2》(Sherek 2)亦有出現以梭羅為藍本的貓俠(Puss In Boots)角色,由於角色爆紅,後來更出現以貓俠做主角的《無敵貓劍俠》(Puss in Boots)。

