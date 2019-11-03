集體回憶！安東尼奧21年後再扮梭羅上節目

荷里活影壇巨星安東尼奧班達拉斯（Antonio Banderas）上世紀90年代憑劍客「黑俠梭羅」一角上位，21年後，59歲的安東尼奧趁住萬聖節再以同一造型亮相名嘴Jimmy Kimmel的清談節目，已有多年冇演該角的他完全冇走樣，依舊瀟灑！

梭羅的故事多年來多次被改編成電視及電影，就連1986年日本的曱甴屋藥的廣告亦無厘頭有大小黑俠梭羅出現！而安東尼奧與女星嘉芙蓮仙蒂鍾斯（Catherine Zeta- Jones）亦憑兩集《黑俠梭羅》（The Mask of Zorro）走紅。夢工場動畫《史力加2》（Sherek 2）亦有出現以梭羅為藍本的貓俠（Puss In Boots）角色，由於角色爆紅，後來更出現以貓俠做主角的《無敵貓劍俠》（Puss in Boots）。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。