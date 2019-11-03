與8支樂隊較量！Zpecial拍MV變旅遊節目

樂隊Zpecial早前出席《做好音樂祭2019》演唱會，與帶菌者丶PsycLover等八支本地樂隊台上較勁。Zpecial剛亦曾應邀到台灣的「海洋音樂祭」，對於兩地的音樂祭，主音康聰說：「台灣嗰次係户外，舞台喺沙灘搭建，招呼當地樂迷外，亦吸引咗唔少遊客慕名而來；而香港呢次喺室內進行，感覺好似開緊一個小型音樂派對多啲。」

講到台灣之旅，鼓手煒賢賣關子說：「想知道我哋喺台灣有咩經歷？大家要留意我哋嘅《CityBoy》最新MV。」Tatming表示是次MV，以半記錄片形式拍攝，將他們在台灣的經歷一一拍下，他說：「所以除咗睇到我哋喺音樂祭演出嘅花絮外，當中亦都去咗唔少台灣著名景點，有啲似旅遊節目雞精版，當旅遊節目睇都唔錯。」Mike說：「今次MV，我哋四個個性好唔同，好多謝導演Benny嘅細心策劃，令到我哋四個都有幾獨特嘅個性。」

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