東方日報C2：羅思雅大熱摘亞姐港區后冠

新一屆亞姐昨晚舉行香港區決賽，14位佳麗經過跳舞、行騷及問答環節，最終由25歲的英國碩士生羅思雅大熱奪冠，亞軍是張雯，三度落選港姐的范莎莎全晚表現超Hyper，終贏得季軍及最上鏡小姐。

《2019亞洲小姐香港區決賽暨仁美香江十載情》昨晚在亞視大埔總台舉行，馮熙淳因合約問題退選，餘下14位佳麗爭妍鬥麗，賽前大熱人選包括曾落選港姐的吳玥彤、已贏得網上投票「魅力值大獎」的張雯及貌似日模水原希子的羅思雅。

賽事開始，上屆香港區冠軍梁雪瑤帶領佳麗出場，並獻唱《你為了愛情》，但一開聲就走音，第一Part先頒發「網絡人氣大獎」，由康沂先拔頭籌奪獎。選美經驗豐富的范莎莎最具自信，拗住腰行Catwalk兼單眼搶鏡，但表情多多驚現鬥雞眼。其後部分佳麗穿上旗袍登場，身形細粒的黃凱怡企中間令畫面變成凹字，她更全程遊魂行路慢半拍。

張雯肯幫男友孭數

在泳衣環節，佳麗穿起前日已曝光的泳衣，相當慳皮！整體佳麗身材不俗，最「胸湧」要數蘇雙兒，出場時效果激盪，上圍32吋的許嘉欣驚現警鐘胸谷出深溝，但感覺不太自然，疑似有化妝「加工」。張雯外形不俗但說話有鄉音，她答問題時表示會幫男友還債齊齊孭數，司儀陳啟泰即語帶相關問她：「你邊度鄉下？咁順得人！」張雯表示自己是香港人。從事金融業的蘇雙兒被問到有何財政紓困措施，她建議開金融科教港人投資，更叫大家可以找她，司儀提議買亞視債券，蘇雙兒表示要先做風險評估。

羅燕霏表現欠佳，她表示想跟偶像周杰倫合作到荷里活拍戲，卻答不出對方曾拍甚麼電影，被陳啟泰寸她要做足功課。至於范莎莎繼續自信，叉腰答問題逐隻字「戥出嚟」，但予人感覺頗作狀。

范莎莎雙料季軍

比賽尾段頒發「最上鏡小姐」，范莎莎終「守得雲開」有獎攞，她表現得非常開心，22歲的她獲司儀李道洪讚賞是「巴掌面」，可一隻手掌遮住整張臉。打入五強佳麗是張可盈、吳玥彤、張雯、范莎莎及羅思雅，她們致詞拉票，張可盈講到眼濕濕，而身穿透視旗袍裙的她不慎現形兼透股罅，相當香艷！最終賽果，由短髮亮眼的羅思雅贏得冠軍，亞軍是張雯，季軍是范莎莎，至於吳玥彤爆冷空手而回。

另外，仁美清叙宣布繼續招收會員，除了應屆14位佳麗已是會員，更會放寬門檻，開放予所有圈中人包括無綫女藝人加入。

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