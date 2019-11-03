前半生歷盡滄桑　林建明一次意外改變一生

藝人林建明（大姐明）亮相陳慧珊（Flora）監製及主持的香港開電視節目《放學後》，分享其戲劇人生。林建明前半生歷盡滄桑，她憶述五、六歲時，媽媽帶哥哥、姐姐和她以「半正式半偷渡」的形式，從江門來到香港。那個年代，父母全都出去工作，小孩子要學懂照顧自己，她從那時起學會獨立：「原本以為沒有機會升讀中學，但我在暑假期間還有下課後時間去賺外快，譬如摺紙袋、假髮工廠打工等，後來我自己存了一些積蓄，供自己讀中學。」

一心從事演藝的大姐明，投考藝員訓練班失敗，卻偶然當上沙灘小姐入行，她說：「我完全沒想過參加選美，只是想進入這個行業，那我就做吧。我自己請一個私人化妝師，幫我全身化妝，事前事後去哪裏拍照、宣傳，我甚麼都肯做，可能皇天不負有心人，那次我得到沙灘小姐冠軍的名銜，因而得到一份演員合約，進入麗的電視。」

其後因為一次意外，她的人生再度陷入低潮：「那時被布景板撞傷頭，掃描腦袋、縫針，休息了一段時間，當我重新工作的時候，完全不是自己、好像變了另一個人，導演在我身邊和我說話，我覺得很討厭，甚麼事都覺得負面，如是者，在很辛苦的狀態下，完成了這個節目，整個人就倒了下來。」大姐明就這樣在家中睡了一年，才發現自己患上抑鬱焦慮症，最壞的同時也開啟了她生命中另一章節，成立了幫助同路人的慈善基金：「所有發生在我們身上的事都有原因，或者我們每個人在世上，都有一個原因，就看我們何時發掘出來、何時得到這份經驗，才可以去貢獻社會。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。