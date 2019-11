藝人楊采妮喺2013年同邱韶智結婚,2017年誕下孖仔Ignatius和Aloysius,數數手指都已經結婚六年,依家專心照顧一對孖仔嘅佢,以家庭為重心。呢日佢喺社交網透露老公趁住結婚周年,叫一對孖仔代自己送花畀佢,而孖仔仲人細鬼大叫佢哋兩公婆擁抱:「今年的結婚周年紀念日,由兩位仍穿着睡衣的小寶貝代爸爸獻花!他們看到我倆擁抱後,竟大喊encore : mama hugs papa !」

當兩個擁抱完畢後,楊采妮話兩個仔又突然攬住佢隻腳講我愛你,搞到佢好感動話:「我倆在徇眾要求下再來一次擁抱時,哥哥弟弟也突然擁上來抱著我們的大腿說:I love you .....I love you all too 感恩。」 ​​​​

