預告12月開騷　鄭容和退伍獲逾千粉絲迎接

韓國男團CNBLUE的30歲主音鄭容和前年3月入伍，完成基礎軍事訓練後，獲派到江原道的特工聯隊服役，他於今早退伍，逾千粉絲一早去到位於江原道華川郡迎接。

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身穿軍服的鄭容和在粉絲及記者面前做出軍人的敬禮手勢，他感謝大家在寒冷的清晨下到來迎接他，並透露計劃在12月舉行演唱會：「好久沒有演出了，但我也有抽時間練歌，我會努力打造最好的演唱會，大家等了那麽久，我也會努力活動報答大家。」

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鄭容和又分享退伍的感受：「多得大家的支持，我已經健康地完成兵役，軍隊生活給了我進一步發展的機會，服兵役的時間絕對沒有白費，以這些珍貴的時間作為基礎，今後我會讓大家看到更成熟、更帥氣的我。」他指在當兵期間，辛苦的訓練除了令他的體力有提升，意志力亦變得更強，現在退伍要和同僚分開雖然感到可惜，但現在將會活用在軍中學到的東西，希望今後可以成為帶給大家幸福的藝人。

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問到在軍中最愛看哪個女團的影片時，鄭容和就笑言是TWICE：「好像比歌手活動時認識了更多女團。」而自言很想快些演出的他又應要求即席清唱歌曲，現場粉絲立即拍手歡呼。