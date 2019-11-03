鄭俊弘叫何雁詩助養　唔知陳瀅有冇真老公

鄭俊弘話一睇就知陳瀅同Howie只係朋友，但竟然補多槍話唔知對方有冇真老公！

歌手鄭俊弘（Fred）現身慈善步行活動，身為活動大使的他，透露曾到緬甸及越南，探訪當地孤兒及患有腦癱的小朋友：「當時感受好深，因為緬甸近年開始對外開放，之前未接觸過缺乏資源嘅國家，毒品問題好嚴重，傷害咗好多家庭，令到有好多孤兒。」

自認眼淺的他，表示見到當地情況也想不住流淚，此後更助養了三個小朋友，他說：「有一個係4歲嘅妹妹，第一次見面已經好有緣，成日攬住我唔放，我哋有通信，佢有畀近照我睇。（叫女友何雁詩一齊助養？）有同佢講，佢都有被感動，亦有興趣同我一齊探訪見識吓！」

談到有電台宣布受近排社會氣氛影響而取消年底的音樂頒獎禮，Fred坦言以往均很期待頒獎禮來臨，但亦尊重大會決定，問到會否擔心另外三個樂壇頒獎禮同告取消？他說：「都好難講，做好份內事囉！」

而日前孖住女友出席陳瀅生日會，對於壽星女與好友Howie以「老公」、「老婆」相稱，問到是否陳瀅真老公？Fred就笑說：「好明顯係假啦！大家好熟嘅，但我唔知佢有冇真老公喎，梗係想佢盡快啦！」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你