《大叔的愛2》田中圭遭狼吻熱爆！搜尋全球第三

日本BL神劇《大叔的愛》去年掀起全球煲劇熱潮，田中圭、吉田鋼太郎、千葉雄大和戶次重幸主演的第二季《大叔的愛-in the sky-》昨晚首播，香港亦同步播映，第一集即上演男男激吻戲，成功刺激收視，劇集播出中段已成為日本twitter熱搜冠軍，首播後更奪得全球搜尋第三位。

首集講述已近中年的春田創一（田中圭飾）面臨失業，在後輩橘緋夏（佐津川愛美飾）的提議下，加入了航空公司成為空中少爺。熱心的春田在開工首日，因為協助客人而遲到，最後被機長黑澤武藏（吉田鋼太郎飾）拒絕登機；此時，春田在整理辦公室時，發現大量自己被偷畫的肖像畫。

一日，春田意外撞見副機長成瀨龍（千葉雄大飾）和一名女性疑似鬧分手，突然被成瀨拉住當擋箭牌，並遭到強吻；正當春田一頭霧水，又再遇見該名少女帶着男友找成瀨談判，原來男友戀上成瀨，但成瀨不想介入麻煩，便謊稱春田是新男友，無辜的春田介入了這段三角關係，不但被潑咖啡，最後又連捱摑兩巴掌。

這時，春田視為好兄弟的飛機維修員四宮要（戶次重幸飾）趕到，卻與成瀨發生碰撞，手上的畫紙滿天飛，一張張春田的素描肖像散落一地；少女武藏在背後目擊一切，一場四角戀愛亂流一觸即發！