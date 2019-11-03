碧咸大仔被爆曾同姬摩絲妹妹秘密拍拖

布魯克林被爆曾與Lottie拍拖。

英國球星碧咸（David Beckham）的20歲大仔布魯克林（Brooklyn），被爆曾與英國名模姬摩絲的21歲同父異母妹妹Lottie Moss秘密拍拖，令碧咸與老婆Victoria非常頭痛！

布魯克林上年12月與女模Hana Cross拍拖前，與Lottie拍過散拖，父母得悉後非常不滿，認為與Lottie一起會損害布魯克林的形象，擔心Lottie會向傳媒「噍完唱」。而且碧咸夫婦與姬摩絲都是朋友，令他們處境更為尷尬。

布魯克林與Lottie拍拖前已經相識數年，Lottie曾明言兩人只是「玩玩吓」，更與布魯克林之後的女友Hana混熟。

與Hana今年9月分手後，布魯克林不愁寂寞，一周內接連與兩女出街，分別是被喻為「老翻Victoria」的25歲女模Phoebe Torrance，以及21歲女星Natalie Ganzhorn，萬聖節又與《變形金剛》《變形金剛：殲滅世紀》（Transformers: Age of Extinction）女星妮歌娜佩絲（Nicola Peltz）連續兩晚慶祝。