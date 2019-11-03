想生個女！諸葛紫岐擔心：再係仔點算？

名媛諸葛紫岐（Marie）與Neway太子爺老公薛嘉麟（Ernie）現身馬場，近來甚少出席社交活動的Marie透露最近忙湊兩名兒子，但不算很辛苦：「大仔要返學，佢返全日，所以都OK。（大仔有冇蝦細佬？）冇，佢好錫細佬，細佬肚餓，佢就會幫手餵奶，換片都識，完全冇問題。（有個好幫手？）係，我教得都唔錯。」

問到會否有意追女？Ernie笑言要問大仔，但Marie就稱不想再追：「我想生女，但追多個都唔係女咁點算？（唔係又再追？）唔好咁對我，做媽咪好辛苦（唔會封肚住？）好難答，我係想有個女。（試吓靠食療生女？）冇用㗎！我有朋友生咗四個仔，佢靠食療追女，但第五個都係仔，好慘，雖然係開心，但好嘈，小朋友打來打去，佢叫我唔好諗（靠食療），放鬆啲。」寵妻的Ernie認為順其自然，太太喜歡怎樣就怎樣。

另外，講到馬匹，Ernie稱擁有團體馬，問到會否以自己名義再養？他笑謂：「養好個仔先，教小朋友要好多心機、時間同精神，要同佢哋有互動，唔係我教佢哋，而係佢哋教我點互動。」Marie指大仔現時五歲半，經過每事問，不時會問些很複雜的問題，她不能敷衍作答，而為照顧小朋友她也少了出席活動：「大仔都OK，但細仔又嚟，生孖胎最好，可以一次過，好羨慕人哋可以生孖胎。」

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