費玉清收山前香港開騷　林青霞徐小鳳力撐

台灣歌王費玉清（小哥）屹立華語樂壇數十載，早前宣布這次巡迴演唱會完成後，將完全退出娛樂圈，震驚樂壇！《費玉清2019告別演唱會香港站》昨晚在紅館舉行，開騷前一大班歌迷已經在紅館外等候小哥出席拜神儀式，在圍欄外不斷呼喚「小哥費玉清」，小哥聽到後，亦熱情地以飛吻回應，冧暈歌迷。

不少圈中藝人都有來潮聖，包括專誠來捧場的台灣大美人林青霞、徐小鳳、汪明荃、毛舜筠、姜大偉夫婦、陳欣健、李司棋、呂方等等。他特意為香港歌迷準備了四首廣東歌，分別是《順流逆流》、《風雨同路》、《偏偏喜歡你》和《上海灘》，連原唱者小鳳姐都豎起拇指大讚不絕。

今次香港站是小哥倒數第三場告別巡迴演唱會，稍後當他完成最後一站台北場後，將正式退出娛樂圈決不復出，令大家感到非常可惜及不捨！或者有見及此，他唱完encore謝幕後，竟然再驚喜現身台上，雖未有再開金口，但向歌迷情深道別，令觀眾更為難忘。

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