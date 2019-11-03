獲仙姐抱病教戲　汪明荃深深愛上《帝女花》

資深藝人汪明荃與陳培甡（著名服裝設計師陳華國兄長）日前合作在新光戲院大劇院演出三晚任白名劇《帝女花》，公演期間，吸引大批圈中人士前來欣賞，包括甘國亮和陳培甡好友周慧敏、劉家豪梅小青夫婦、宋豪輝等。

汪明荃在唐滌生的戲寶之中，以前最愛是《紫釵記》，月前她得到白雪仙親自指點，上了四堂課，學會《上表》一場的演出法後，深深愛上《帝女花》，她說：「這個戲劇本好，由任白當年留下來的演出電影片段，接着又經『雛鳳鳴』數十年來的演出，一直傳承至今，奠定成為粵劇戲寶之首的地位，我一直演『福陞』粵劇團的劇本，今次為紀念唐滌生逝世五十周年，的起心肝學演《帝女花》，仙姐指導我時，身體有些不適，但她讓陳善之扶着，也做示範動作給我看，非常感謝她！我希望仙姐再教我《紫釵記》，現在對《帝》和《紫》劇都非常喜歡。」

陳培甡與汪明荃合作，最難忘她的認真和無私精神：「每天開台前，她都着我在台上練功，又教演瑞蘭的鄧有銀如何和她對戲，務求演出最佳效果，完全不介意對方搶戲，在她身上我真的學到太多。」

周慧敏十多年前看過好友蓋鳴暉演出《牡丹亭驚夢》，也演過幾套粵劇折子戲，但有感粵劇太深奧，難度很高，至今仍未掌握到演出竅門，她表示看到汪明荃扮相美麗，而且演得出色，感受到對方在粵劇藝術一定下過很多苦功。

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