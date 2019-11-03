玩狗滲父愛　陳山聰拍完劇開Turbo造人

新婚陳山聰現身上水古洞，與拍檔姚子羚及胡諾言等為無綫新劇《大步走》開工，劇情交代子羚失狗，山聰化身英雄幫對方尋狗，結果真誠打動子羚。恨抱B恨到出口的山聰抱着「演員狗」亦愛心爆棚，不時逗牠玩，一副「慈父相」。

婚宴勁感動

只請了三天婚假的他坦言身心俱疲，但人逢喜事精神爽，對未來家庭生活亦很有計劃：「月尾拍完呢部劇，就會有多啲時間陪屋企人，到時可以開turbo（造人）喇，相信短期內都唔會再拍劇着住，下部應該係《金宵大廈2》喇。我會利用呢段時間搵吓錢、忙其他嘢，為自己嘅家庭做吓打算先。」記者連聲恭喜他「三年抱兩」，山聰照單全收。

談到婚宴當晚的驚喜，山聰坦言全晚每個環節都很感動：「一定冇下次啦，所以係回味嘅。台上謝詞時我都話，我想佢嚟嘅都嚟晒，好齊人，一眾兄弟姐妹嘅另一半都有到，一班人六年嘅感情唔係一朝一夕，好難得。阿Ben（袁偉豪）又操刀剪咗條驚喜片絕密片畀我，不過佢話我哋當晚竟然唔記得自拍，留番到佢結婚先啦。」「伯樂」李添勝亦於離港前到賀，令山聰感動不已。

出年去馬爾代夫度蜜月

提到網民指婚宴嘉賓勁過台慶，子羚直指山聰面子大，山聰靦覥謂：「幾個廠嘅主角，包括展鵬、三哥（苗僑偉）都嚟到，我哋呢組就交咗畀張達倫頂住，原本我有請佢㗎，佢後來問我做乜冇幫佢請假，唔緊要啦我哋再食飯囉。」他又笑謂昨日兩公婆執拾至下午四時，才離開酒店「新房」，新婚禮物最驚喜是有友人送了馬爾代夫酒店禮券，最啱度蜜月用，山聰打算明年起行。

另外，問到子羚當晚市有否「艷遇」，她笑言有冇時間「𥄫仔」：「都係得我同胡定欣買定間姑婆屋啦。」山聰即謂：「咁好嘅女仔，上天一定有安排。」

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