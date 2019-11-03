新聞之花轉型做「斜槓族」　金盈孖男友除草

前新聞主播金盈（Liz）為環保組織「綠色力量」做義工，走到流浮山白泥一帶除草保護濕地。她表示現在轉型做「斜槓族」後，好處是可以接觸更多不同範疇的工作，亦可以自己分配時間。

在鏡頭前見她斯斯文文，原來她私底下鍾意到戶外，更落手落腳保護環境。Liz表示：「我中學時期參加行山隊，以前做記者試過抬住腳架上山採訪，所以對我而言除草不算辛苦。今次同行有不少長輩，佢哋身體力行先厲害。」Liz鍾意同陽光玩遊戲，但見佢皮膚依然白淨，她表示要做足防曬，而選購護膚品時會特意挑選有補充裝的產品，減少塑膠垃圾。她說：「好多朋友見我皮膚白，以為我怕曬太陽，其實媽媽話佗住我嘅時候，特別食咗好多幫助美白嘅食物，當然日常防曬都要做足，否則皮膚會容易曬傷同出斑，之後亦都要保養皮膚。」

該組織每年年尾都會舉辦清除大米草活動，大米草是外來入侵物種，會迅速生長並佔據濕地，令紅樹林無法正常生長，威脅以紅樹林為棲息地的生物生存。Liz今次和前英文主播男朋友Jeff Tang拍拖做義工，她說同男朋友一向都關注環保，男朋友更成立公司希望推動環保。而他們在今次除草的過程中挖到很多垃圾，親身感受到問題嚴重性。

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