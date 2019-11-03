首度澳門開騷　黎瑞恩發放正能量

藝人黎瑞恩（小恩子）為11月30日在澳門舉行《快樂有恩Smile With V巡迴演唱會-澳門站》在澳門新濠影滙綜藝館舉行記者會，小恩子以一身Pink Lady打扮現身，今次是她首度在澳門舉行個人演唱會，以帶給大家快樂及正能量做主題。為打造一個精彩個唱，小恩子更反傳統先給主辦商及製作團隊送上不同貼心物品如行李箱、電單車靴、BB衫及智能眼鏡以表心意。

跳舞似甩手操

至於小恩子表示今次是全新演唱會，和去年紅館個唱的歌單和造型完全不一樣，她笑言：「好甘呀！因為係9月頭先決定做，依家連rundown都未度好。（會唔會叫排舞師排少啲舞畀你？）留畀佢哋跳，我跳似甩手操，咁我會跳，但唔能夠跳太多，以歌藝取勝，因大多朋友都嚟聽我唱歌多啲。」

講到首次在澳門開騷，小恩子說：「廿幾年前有去做騷，但演唱會今次係第一次。」以快樂為主題，她謂：「我成日都很快樂，唔會理人，做自己開心嘅事就得。（所以個唱想帶快樂畀人？）會以一本書嘅形式，去講故事咁，遇到咩事都會開心同正面面對，其實做人想法唔好太極端，唔好沉淪喺唔開心情緒入面，有時要換個角度去睇，可能會另有一番新景象。（係咪因為現今香港社會狀況關係？）唔係嘅，咁人生入面家庭、愛情、工作都會有呢啲問題。」

請湯寶如蔡一傑做嘉賓

提到好友湯寶如和蔡一傑演唱會都先後取消，小恩子無奈謂：「好慘，唔緊要嘅，我諗佢哋係推遲唔係唔開嘅，或者佢哋嚟澳門開先。（請佢哋嚟做你表演嘉賓？）好喎，都可以呀！」

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