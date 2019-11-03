人生第一次！J.Arie單腳跑10公里

歌手J.Arie（雷深如）今年嘗試多個人生第一次，於9月推出第一次一手統籌的歌曲《風雨花》，有幸成為10月一齣電視劇的主題曲，而11月亦都應邀獻唱電影主題曲《獅子山上》既主題曲，還舉行了多場live show，她說：「 真係好感激，依然仲機會可以分享自己嘅音樂！」

而今年最難忘的「第一次」就是零運動細胞的她，在11月4日生日之前，挑戰人生10公里馬拉松，她說：「有一個好搞笑嘅插曲，就係我諗住跑11月2號嘅5公里馬拉松先，點知嗰日4:30am起身，去到迪士尼嘅時發現，原來唔記得咗報名！真係超無奈又好想笑自己！有好多人留言都話係我會做嘅嘢！」

而11月3號，她終於真跑，報名參加了10公里馬拉松，賽事上遇見不少圈中好友，包括組合C AllStar成員on仔及釗鋒，還有馮允謙、 李拾壹，樂隊Nowhere Boys成員Van，她又說：「佢哋知我跑唔到太快，竟然成班真係好就我，等埋我一齊跑晒全程！佢哋咁照顧我，真係好多謝佢哋！其實由9月開始已經練跑，練到10月底竟然扭親咗腳條腳根，今次跑步基本上係單腳跑，趷趷吓跑足10公里，都算係我人生一個奇迹，亦都達成我生日前其中一個願望！」

問到生日願望？她表示：「希望可以下年可以有更加多機會，將自己創作嘅歌派台，亦都希望可以寫多啲歌畀其他歌手，或者有機會可以同其他歌手有crossover嘅歌，同埋可以唱多啲Live Show，分享我入行以來同埋依家所有創作過嘅歌曲，我最想嘅可以唔同嘅藝術方式可以crossover!」

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