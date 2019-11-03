sp'ACE儲夠歌　考慮出實體唱片

樂隊sp'ACE出席「2019世界海岸賽艇錦標賽」閉幕禮，並即席表演活動主題曲，炒熱全場氣氛。9月才完成演唱會的他們，完全沒有停下休息，便要埋首為活動寫歌，花了約一個月時間創作，還做了數首Demo給大會揀選。由於他們各有正職，完成音樂會後，便要把積聚的工作盡快完成。

談到所屬唱片公司高層Tommy Chu早前離職，他們坦言：「Tommy好好，離開前有同我哋傾過偈，叫我哋唔使擔心，因為仲有好多同事會幫我哋。其實今年我哋已有5首歌面咗世，所以今年工作算係完成咗，有錢賺㗎，雖然未有新計劃，但我哋自己可以做住歌先。」

他們還開心表示，之前演出不夠「自己歌」，有時或要唱其他歌手的歌曲，但經過努力創作後，目前已儲了一堆歌在手，相信將來再舉辦音樂會的話，可以盡情唱樂隊的「出品」，亦可以考慮推出實體唱片。

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