廚藝受質疑！謝霆鋒反擊：唔好當人哋傻

天王謝霆鋒自成為「Chef Lemon」後，其廚藝被外界肯定，早年更獲頒贈「米芝蓮之友」的榮譽，同時亦有人覺得他是「名過於實」，對於被質疑其烹飪實力，日前霆鋒接受訪問時，承認聽過無數好mean的comment：「有啲人好鍾意批評，但佢哋啲說話冇乜建設性，（介意嗎？）做呢行冇可能唔在乎，我屎忽痕時都會去睇吓啲留言，有時我啲朋友都會comment我，（會反駁朋友？）唔使拗嘅，朋友都係以事論事。」

自創食譜 與音樂一樣

霆鋒面對各種抨擊，已學曉毋須動氣，會忠於自己走覺得正確的路，正如其音樂、電影作品一樣，要不斷求突破，亦將這要創新信念融入廚藝中，堅信做人要勇於實驗，做廚師不可只跟住食譜做人：「尤其呢啲藝術嘢（包括廚藝），我想做創作食譜嗰個，做音樂亦一樣，唔會抄人哋，但呢啲過程中，一定有唔成功嘅時候，我覺得如果怕失敗，就唔好開始，我都知有啲人會唔相信，睇唔起我，但我都攞咗個『米芝蓮之友』名銜，真係唔好當人哋（大會）係傻啦！」

「口味冇對同錯之分」

入廚多年，霆鋒自言在炮製美食中，除食客的滿意表情令他有成功感外，自己亦獲益良學，領悟到處世態度，就是做人做事不用取悅所有人：「我覺得就算煮咗一樣自己覺得值120分嘅嘢，心會諗仲贏唔到全世界？但原來幾勁嘅三星大廚，無論早、午、晚餐都會畀人批評，所以冇一種嘢可以征服全世界，口味嘅嘢係冇對同錯之分，正如音樂一樣。」

不考慮開餐廳

不少粉絲都等他開餐廳，望「鋒味美食」可以更走入社區更「貼地化」，不過這個民意訴求似乎難實行，他表示：「應該唔會，因為我唔想同大家少咗見面，如果開餐廳，以我啲呢啲處女座性格，乜都要追完美，一定會長時間匿埋喺廚房度，咁我就做唔到其他嘢，好似音樂或者拍戲。」那可會考慮推出「鋒味食譜」？霆鋒則覺得毋須刻意，指由他主持的《鋒味》節目，已經是一本「活食譜」：「只要跟住節目中嘅步驟做，就會做到『鋒味菜』㗎啦。」

霆鋒將於11月尾假澳門舉行一連兩場首創的「搖滾美化節」，將至愛的音樂跟美食同步跟「鋒迷」分享，他表示：「我會預早時間過去場地做準備，同其他大廚開會研究吓啲菜式，雖然我唔會唱晒咁多個鐘，但活動時間幾長，6個鐘頭以上，如果玩得開心，玩8個鐘頭都有可能，總之好似嘉年華咁啦。」

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