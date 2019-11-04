梁麗翹帶女赴美度假　畏高打鞦韆喊晒口

《東張西望》主持梁麗翹（Nicole）早前與丈夫及17個月大的女兒遠赴美國探親及度假兩星期，一家三口玩得十分開心，Nicole還將此行的靚相放上社交網站開心share，不過其中一條片卻相當爆笑。相中她在山上望着超級無敵的靚景盪鞦韆，但只得個背脊，她寫道：「首先，張相係咪影得唔錯先？然後，I deserve a "like"﹗」不過原來條片先係精髓，其中一條片見Nicole盪鞦韆時喊咁口，原來她本身畏高，另一條片影住Nicole上山的過程，條片拍了39秒，但Nicole的前進幅度近乎零，見她舉步為艱，行去左又行去右，行一少步就停兩三秒，難怪她寫道：「#望落好EASY#但係我腳震震#堅驚#我真係好弱雞」、「#其實我老公揹埋個女上山落山都係用咗兩分鐘」、「#冇影到我落山因為時間實在太耐」、「落到山原來有其他人圍觀仲為我鼓掌」Nicole為影張靚相真係搏到盡，不少網民坦言看完條片也忍不住笑咗。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。