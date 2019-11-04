IU紫髮Look光州開騷　粉絲開直播遭帶返警署

韓國靚聲女歌手IU的好友Sulli上月14日因抑鬱症自殺身亡，IU亦因受到打擊已延遲推出新碟《Love Poem》，她前、昨兩晚在韓國光州舉行演唱會，唱出《Every End of the Day》、《Palette》、《Red Queen》、《Secret》、《SOGYEOKDONG》、《YOU & I》及《Bad Day》等歌曲。

IU為了特別為了今次專輯染了紫色頭髮，並自爆十分滿意自己的髮色：「本來紫色已經甩晒，因為太鍾意啦，所以喺光州呢次演出之前，急急腳去髮型屋再染過，因為想畀大家睇呀，但光州演唱會完咗之後，我就會再染髮㗎啦，呢隻顏色只有你哋可以睇到。」而IU將於本月9及16日在仁川及釜山開騷，首爾場將會在本月23及24日舉行。

而在前晚完騷後，網上流傳有粉絲因為在演唱會進行期間做直播而被警察強行帶走，其中一名網民指自己被自己在警署寫了陳述書，IU事務所的職員則填寫了訴狀。

IU所屬的Kakao M事務所昨日發聲明指，IU最近心理上感到不安及不健康，亦因推遲發行專輯而感到很苦惱，花了很多努力，前晚是她的首場演出，他們很擔心IU的發言在網上被轉述會惹起誤會，而工作人員發現有部分觀眾在演唱會進行期間開直播，因為職員沒有任意搜查觀眾物品的權利，所以最後便請警察確認有關粉絲是否曾經進行直播，並將粉絲帶到光州河南派出所，Kakao M對在這個過程中騷擾到其他觀眾造，以及部分工作人員的強制性行為帶來不便表示傷心及抱歉。

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