東方日報C1：張致恒箍番雯雯有手有腳拒攞綜援

因被揭一腳踏五船而被封「世紀賤男」的藝人張致恒（Steven），剛剛結婚兩個月，其太太雯雯突然公開狂呻失望兼冇彎轉，Steven即被懷疑又身痕闖禍！雯雯急急網晒蜜照為夫護航外，自言感無奈的Steven表示，為妻兒甘願咬實牙根捱下去，揚言有手有腳拒攞綜援！

今年7月自揭做未婚爸爸的張致恒，隨即被踢爆一腳踏五船，最後要公開道歉及承諾會洗心革面，並於9月跟區燕雯（雯雯）正式註冊結為夫婦。婚後的Steven確實坐言起行，盡力做個好丈夫及好父親，由於形象破產致冇工開，為生計更放下藝人身段，早前被發現於四星級酒店「撈散」，在廚部當散工，日踩10粒鐘搵奶粉錢。為表對太太的忠誠，他的社交網戶口只關注太太及愛犬，未有關注其他異性。

收工後身兼母職湊B

經常網晒家庭樂為老公「洗底」的雯雯，前晚一反常態，突然在社交網上載一張黑底白字圖並寫道：「有啲嘢如果失望咗，就冇可能彌補到，亦冇可能再返轉頭。」新婚剛好兩個月便於深夜吐苦水，大批網民即解讀兩人關係有變，甚至認為犯錯纍纍的Steven死不悔改，再次身痕犯錯！

直至昨午，雯雯親自解畫釋疑，網晒Steven一邊箍着她、一邊咬她面珠的肉緊親蜜照，發文指收到很多朋友或陌生人發訊息詢問究竟，並解釋之前的留言只是對朋友的故事有感而發，並非其個人經歷：「我同我老公感情冇問題，我哋好好，佢依家好努力為家庭而去改變，佢好努力唔同方面嘅工作，每日除咗工作就係照顧小朋友。」又自言因健康不佳，Steven為免太太勞累而甘願照顧兒子「天寶」：「佢工作完，凌晨都係佢照顧BB，我喺度只想講，唔係一個人衰過就永遠都係衰嘅！人係會改變嘅！希望下次我開Post講好消息嘅時候，大家到時會係替我開心同祝褔我嘅msg（訊息），再一次感謝大家對我的關心。」

恨重返娛樂圈見過工

對於太太的留言被外間錯誤解讀，直接成為箭靶的Steven昨日接受本報電話訪問，語氣無奈地說：「唉！做咗呢行都預咗，係幾無奈㗎！佢只係喺私人平台抒發心情啫，呢個世界係咁㗎啦！最緊要自己清楚點樣去做。」更坦言無論怎樣澄清，總會有人誤會：「惟有自己再做好啲啦！為咗個仔同老婆點都要捱落去。（雯雯話自己身體唔好？）唔講喇！（你經濟OK？）OK，依家個個都辛苦，唔單止係我。」他又表示雖然在酒店做散工，但仍想繼續做娛樂圈的工作：「都係想做番呢行嘅嘢。（幕後工作？）係囉！類似，我有去見吓工，但未有回音。」身為一家三口的經濟支柱，負擔巨大，問到有否想過申請綜援以解困，Steven即反應甚大地說：「唔使！有手有腳唔需要！我會靠自己努力去做。」

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