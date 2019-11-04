練樂儀冇諗過做三料冠軍：最好嘅生日禮物

剛在第一屆《亞洲美人魚小姐大賽》中勇奪三料冠軍的練樂儀（Alina），除了是演員及模特兒外，還是一位護士。她自小表演欲豐富，演戲更是其夢想，所以一直向這方面發展：「我細細個已經鍾意做戲，成日跟住電影啲主角讀對白，學佢哋做戲，鍛煉到我大個去面試都唔緊張。為咗學做戲，我都有報讀演藝學院，可惜未能入到，但我冇氣餒，有表演嘅機會我都唔會錯過，曾經演過電影《鴨王2》、《PG戀愛指引》、《志明救春嬌》等，又做過好多司儀嘅工作。」

Alina又謂雖然沒有模特兒的高度，但憑着甜美笑容，獲不少廣告商垂青，拍過不少廣告，而今次參加《亞洲美人魚小姐大賽》亦好榮幸獲得三個獎，她說：「今年最好的生日禮物，冇諗過攞咗三個獎項覺得好驚喜意外，其實美人魚運動喺外國好Hit，而香港剛剛先開始，呢個運動好有意義，希望帶出保護海洋意識！」

練樂儀Profile

身高：1米65

體重：45kg

三圍：34B、24、33

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