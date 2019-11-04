老婆揸機？吳尊帶仔女到北京體驗「第一次」

型男吳尊不止靚仔，還是個好爸爸，為了家庭而甘願退出組合「飛輪海」，把時間都放在一對子女身上。近日他趁囡囡NeiNei與囝囝Max的十天學校假期，一家人由汶萊飛北京旅行，讓小朋友體驗多個第一次，他把照片分享到微博，並寫：「NeiNei和Max的十天學校假期太棒了，我又給了他們很多的新體驗...第一次到天安門，第一次在國內街道騎單車，第一次吃小龍蝦，第一次到長城當好漢，第一次在漂亮的北京大興機場起飛，也是第一次真正到國內度假...我還跟他們分享很多我們中國的歷史文化...這十天他倆開心到不想回汶萊了...重點是還答應我要好好學中文，這趟旅行太值得，太完美了。」從字裏行間感受到吳尊的濃濃父愛。他還指因為拍得太多相片，所以將幾張相片合併成一張再放上網。

雖然相片的焦點都是吳尊與一對子女，不過眼利的網友發現了尊嫂的蹤影，有人問：「P5後面是尊嫂嗎？」吳尊也有給提示：「你覺得呢？有倆（兩）張有她喔。」網民紛紛展開尋找尊嫂的遊戲，原來兩張相都在圖五，一張是坐在纜車，一張是長城大合照，網民笑言幸好她們都是顯微鏡女孩。有網友又自爆在北京遇到吳尊一家，還大讚尊嫂人很好。

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