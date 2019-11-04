蔡依林求婚阿信成功：我今天就嫁給你

台灣歌手蔡依林（Jolin）同五月天主音阿信不時都會喺社交網搞吓曖昧，無論Jolin發乜嘢Pose，阿信都會第一時間回覆兼畀讚，佢哋嘅行為似足地下情侶一樣。呢日五月天開騷就請Jolin做嘉賓，中途Jolin突然求婚問：「你答應我，我今天就嫁給你。」阿信最終應承咗，令全場尖叫！

佢哋合唱《今天你要嫁給我》時，2人不僅跳起雙人舞，仲甜蜜咁手拖手，最後阿信更霸氣將Jolin一抱入懷，佢哋拗晒腰深情凝望，畫面唯美似足拍戲情節一樣。之後Jolin話忙緊準備年底演唱會，喺台上邀請阿信做嘉賓：「可以在小巨蛋和我約會嗎？」阿信笑着反問五月天有5個人，要同時約會嗎？Jolin冇怯場回應話：「對，我喜歡跟5個人，你答應我啊，你答應我，我今天就嫁給你！」

同在台上的五月天成員怪獸出嚟撥火：「我們4個都經不住誘惑的，所以其實我們都很樂意，接下来就看陳信宏（阿信）了。」最後Jolin話要去上海開騷，阿信自告奮勇：「他們4個可以不去，我可以去。」Jolin開心回應：「好，那今天嫁給你。」唔少五月天嘅粉絲睇到呢度勁興奮，仲喺社交網度改口叫Jolin做「陳太」，仲話要撲定飛睇佢哋嘅「婚禮」。

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