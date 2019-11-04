付出莫望報！陳貝兒做甜品悟出戀愛新態度

「女人40」的陳貝兒近年主持無綫《嫁到這世界邊端》系列，見證一個又一個愛得轟烈且浪漫的愛情故事。兩年前離婚後，「感情生活」一欄留白，愛情給家中「一雙兒女」完全佔有。主持節目令她更深切體會兩性關係中「細水長流」的重要，這位等愛的女人直言倘若遇到合適對象，一樣會愛得英勇！

來到《嫁3》，陳貝兒（Janis）由非洲出發、經亞洲再走到歐洲，花了3個多月去「窺探」別人的愛情故事。3男2女的拍攝團隊甫飛抵尼日利亞，已感受到生命安全的重要。

為前夫付出唔少

她說：「聽到搞出人命喎！真係我外景以嚟感受到最危險嘅一次！尼日利亞人妻仲要隨時擔心斷水斷電，亦憂慮自己同家人嘅安全，咁做只係為維護老公『樽鹽』（尊嚴），等佢事業喺家鄉有更好嘅發展。呢個女人堅在連命都可以唔要，人生只得佢老公，喺其他人眼中佢嘅幸福，其實係佢對愛嘅堅持。」

Janis沒有生於亂世，以往的愛情故事最浪漫的情節極其量是突然與外界「失聯」，陪對方出走旅行。然而談到上一段婚姻，她形容「都有為對方付出唔少」，或許生於香港，實在有太多事要兼顧，有時注意力分散愛得不足。

追求平淡啱就嫁

聽着別人訴說自己的情史，她直言有所得着，對「愛情」亦有所改觀：「為對方付出，就唔應該有期望，想辦法令對方開心就好。我感恩以往嘅經歷，令自己依家清楚明白想要嘅究竟係乜，平淡嘅關係雖然冇激情，但依家嚟講好適合我。（如果呢個時候先遇到前夫，結果可能改寫？）我又唔會咁諗，每件事發生都總係有佢嘅原因，好難諗返轉頭，不過相信依家只要遇啱，話唔定我都可以當烈女嫁去非洲呢！」

鑽研廚藝 綁住另一半個胃

Janis的外表及性格，容易令人產生錯覺，認定她是事業型，不過原來她小時候已喜歡躲在家中鑽研廚技：「讀書時好鍾意上家政課，依家自己茹素，會研究啲素菜小炒、煲湯咁，其實我好有當賢妻良母嘅條件，會好照顧另一半嘅胃。」

最近考獲法國專業甜品師執照的她，正計劃抽空3星期遠赴彼邦實習取經，她更將製作甜品的過程，融入比喻人生：「其實做甜品有既定嘅食材同製作過程，不過導師一開始就話我知，食譜係死、人係生嘅，人嘅情緒同心情絕對會影響製成品嘅效果，即係等於做人一樣，跟足既有程式唔代表一定快樂，相信每個人都有啱佢嘅路，問題在於識唔識得把握。」

單身唔悶 有「仔女」萬事足

雖然還未覓得另一半，Janis生活卻不缺「愛情」，她的「一對仔女」足夠填滿心靈：「佢哋係一對貓，貓女係家姐，貓仔係後嚟我再養嘅。啱啱細佬返嚟時，家姐好似擔心我偏心，表現好似患上抑鬱咁，不過經過磨合，佢哋依家感情幾好，家姐好似豁然開朗咁，佢天生性格比較溫馴，我唔想浪費佢呢方面嘅天賦，又畀佢考到個動物醫生牌喎，嚟緊等我冇咁忙，就會帶佢出去做友誼小姐，探吓老人家同小朋友。」

另類發洩

Janis夢想能於法國開設甜品Cafe，不過暫時時間上未能配合，她惟有留港搞搞新意思：「我喺香港有素食餐廳，都做咗幾年，依家研發緊一啲健康素食甜品，希望可以擺喺餐廳內試賣！其實今次我拍《嫁3》時走訪咗一位法國人妻，佢本身就係開甜品Cafe，傳授咗法式蛋糕仔嘅傳統古老秘方畀我。我一埋首整甜品，就唔會諗多餘嘢，算係另類嘅發洩。」

對於計劃明年拋開一切到法國實習，Janis自言相當期待，當記者打趣祝福她到時事業、愛情兩得意，順道於法國展開浪漫情緣，她爽快說：「希望啦！愛無分國籍呀！」

髮型：Keith Wong@Orient4、Alex Siu@Orient4

化妝：Cobia Cho、Sammy Lam

場地：Spark Bar and Restaurant

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