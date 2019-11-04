揀合唱歌前要做乜？李克勤話打番場羽毛球先

歌手李克勤近日參與內地綜藝節目《我們的歌》，節目首創「盲選」方式，讓新生代歌手和資歷深的歌手配對合作，並跟其他組別對賽，而內地男歌手周深就是克勤的拍檔，在獻唱前，克勤先和周深熱身打羽毛球，並要研究選唱甚麼歌曲。

打完波似兄弟

向來克勤出名球技精，結果周深落場不久，即被克勤打到「落花流水」，多次為救波而跌倒在地上，並反問對方選歌跟打羽毛球有何關係。克勤即笑說：「我跟你說，是完全沒有關係的！你不覺得打完羽毛球後，我們像兄弟一樣嗎？」周深聞言苦笑着說：「我覺得我們打完羽毛球，可以參加男子雙打！」克勤續說運動不單可強身健體：「運動一下還是好的，那個感覺很需要在舞台上面呈現出來。」最後他們選唱了《月半小夜曲》，並於昨晚在節目中獻唱，大批網民紛紛大讚聽出耳油，認為他們合作天衣無縫相當有默契，更封他們為「神仙組合」，並指周深的甜美細膩「假女音」非常厲害！

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