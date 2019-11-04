EMA：Halsey掃最佳流行歌手同造型

Halsey奪得兩獎，在台上賣力表演。（美聯社）

《MTV歐洲音樂錄影帶頒獎禮》（EMA）周日於西班牙舉行，美國女歌手Halsey奪得「最佳流行歌手」，打低Ariana Grande、Becky G與Shawn Mendes等對手，再奪得「最佳造型」，成為大贏家！Halsey表演時赤腳在台上舉起一腿金雞獨立，又唱到坐地，非常肉緊！

至於17歲新人美國女歌手Billie Eilish奪得「最佳新人」與憑《Bad Guy》奪得「最佳歌曲」，美國天后Taylor Swift奪得「最佳音樂錄影帶」與「最佳美國歌手」，韓國組合防彈少年團（BTS）掃走「最佳組合」、「最佳現場表演」與「最佳粉絲」威到盡，但全部都沒有出席。

與模特兒男友Anwar Hadid出席的英國女歌手Dua Lipa，擔任開幕表演嘉賓，舞台上與座位上都以大穿窿造型示人，貫徹性感形象！

2019年《EMA》部份得獎名單：

最佳音樂錄影帶：Taylor Swift《ME》

最佳歌手：Shawn Mendes

最佳組合：BTS

最佳歌曲：Billie Eilish《Bad Guy》

最佳合作：Rosalia & J Balvin

最佳新人：Billie Eilish

最佳流行歌手：Halsey

最佳現場表演：BTS

最佳搖滾樂隊：Green Day

最佳Hip Hop歌手：Nicki Minaj

最佳造型：Halsey

最佳粉絲：BTS

最佳美國歌手：Taylor Swift

最佳英國歌手：Little Mix