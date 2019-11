喺加拿大秘密產女嘅謝婷婷,B女生父身份仍然成謎,不過婷婷有女萬事足,母愛氾濫咁話囡囡就係佢嘅全世界。今日婷婷再度上載新相,見佢穿上及膝長靴,翹住雙腿好休閒歎緊杯嘢飲,見佢身材苗條已經回復番昔日狀態,佢留言話:「Home is where the heart is.(家是心之所在)」睇嚟做咗媽媽嘅婷婷將屋企放第一位!

