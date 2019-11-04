唐詩詠心噏悲劇收場　王浩信認衰：係我關係

藝人唐詩詠和王浩信中午到電台受訪，談到主演劇集《解決師》收視，二人表示接獲監製劉家豪通知，成績尚算理想，王浩信更謙稱：「多謝《金宵大廈》留咗啲觀眾畀我哋。」而接下來的劇情，二人將由Sweet爆關係「急降溫」，繼《不懂撒嬌的女人》後再來一次Sad Ending！王浩信劇透表示：「場戲喺墨爾本拍嘅，令我久久未能平復。」唐詩詠亦表示：「令我好心噏，唔明點解唔係死就分手，可唔可以開心啲呀？」王浩信即接口：「係我關係，我次次拍劇都係咁下場，不過上次《不》劇結局都送咗彩蛋畀大家，重拍咗個開心結局啦。」當記者提議今次亦可「重蹈覆轍」，二人即點頭和應，不排除有此可能。

希望挑戰舞台劇

問到最近有否「情侶檔」工作邀請他們，唐詩詠坦言：「暫時都靜啲，希望嚟緊有，咩工作都可以，例如舞台劇啦，試新挑戰嘛。」王浩信則表示稍後會相約飯局，與《解》劇台前幕後一聚，又表示12月中會開拍《踩過界2》，初步計劃會到緬甸拍外景，且會加入新拍檔包括張㬢雯及秦沛等，難怪他直言：「既係挑戰又係壓力，所以要充足準備。」而唐詩詠則打算聖誕前後獨自到泰國修讀打坐課程。

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